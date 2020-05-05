 

При пожаре в Подмосковье погибли шесть человек

05.05.2020, 7:48, Новости дня

Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, сообщили в экстренных службах.

«Пожар произошел около 04.00 в деревне Дурниха. Дом загорелся по всей площади. В ходе разбора завалов обнаружены тела шести погибших», – сообщил ТАСС источник.

По его словам, пожар уже ликвидирован. Общая площадь составила около 100 квадратных метров. 

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Среди рассматриваемых версий – короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о пожаре в частном доме в Выборге, где погибла семья из восьми человек, включая шестерых детей. Как сообщили в правоохранительных органах, причиной пожара в частном доме могла стать неисправность электрики.

Напомним, в РФ зарегистрирован рост числа пожаров на фоне самоизоляции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Французский актер Морис Барье умер от коронавируса

27.04 / Мексика в борьбе с коронавирусом выселила мигрантов из официальных центров

11.04 / Оккупационная администрация Крыма скрывает реальную ситуацию с заболеваемостью COVID-19 – Денисова

06.04 / Соловьев дал совет жалующимся на нехватку масок в аптеках

27.03 / Конгресс США выделил на восстановление экономики более 2 трлн долларов

15.04 / Ученые рассказали, почему люди используют разные полушария своего мозга

13.04 / Экс-глава Харьковской ОГА Светличная принесла присягу нардепа

07.04 / Вопрос дня: Как провериться на коронавирус из дома?

03.05 / Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Киеве. Ожидаются гроза, град и шквалы до 24 м/с

01.04 / Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 100 тыс., за последние сутки умерло 864 человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска