 

Бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд сообщила о смерти матери

05.05.2020, 7:30, Разное

Голливудская актриса и бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд пояснила поклонникам о смерти своей мамы Пейдж Херд. На странице в Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала пост с последними словами своей матери.
Эмбер Херд отметила, что ее 63-летняя мама Пейдж Херд была самой красивой женщиной из тех, с кем ей приходилось встречаться. Она благодарна ей за доброту и открытое сердце, но сейчас находится в невероятном опустошении. Кроме прощального сообщения актриса опубликовала несколько семейных фотоснимков, где она запечатлена с сестрой и усопшей матерью.

На сегодняшний день между Джонни Депом и Эмбер Херд продолжается судебное разбирательство. Ранее актриса заявляла, что супруг избивал ее, но экс-мужу удалось предоставить запись, на которую было записано неадекватное поведение знаменитости. Сама Пейдж Херд продолжала поддерживать отношения с Джонни Депом, добавляет информационный портал «Народные новости».



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