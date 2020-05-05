Филипп Киркоров вместе с семьей сдал тест на коронавирус

05.05.2020, 7:30, Разное

После празднования собственного дня рождения Филипп Киркоров принял решение проверить членов семьи и себя самого на коронавирус, пригласив для этого медиков. Соответственный ролик он записал и опубликовал в Instagram.

В настоящее время популярный музыкант Филипп Киркоров находится дома, соблюдая режим самоизоляции, хотя еще один год назад он отдыхал в Израиле и болел за Россию на песенном конкурсе «Евровидение». При этом известный артист не мог не отпраздновать свое 53-летие 30 апреля и пригласил домой гостей. Несмотря на рекомендацию не приглашать посторонних лиц в период пребывания на карантине из-за пандемии коронавируса нового типа, Филипп Киркоров отмечал собственный праздник в компании певицы Ани Лорак с ее дочерью Софией и крестным родных детей Андреем Малаховым.

Первоначально российский исполнитель болгарского происхождения хотел скрыть личности приглашенных людей, но они все равно попали в кадр на торжественном мероприятии. Заметили фолловеры на празднике отца именинника Бедроса и помощницу Люсю. Поп-король всегда старается носить маску, когда уходит из дома, а сын и дочь учатся удаленно. После завершения вечеринки певец пригласил на дом врачей для проверки на коронавирус. Первым сдал анализы сам инициатор, потом Алла-Виктория и Мартин. Процесс сдачи теста глава семейства снимал на видео, где можно заметить, что к врачам он вышел в обычном домашнем халате без каких-либо укладок и изменения внешности.