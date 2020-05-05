Восемь российских школьников пока не смогли вернуться из США

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05.05.2020, 7:30, Новости дня

В США остаются восемь российских школьников, посольство РФ в Вашингтоне прорабатывает их возвращение домой, сообщил посол Анатолий Антонов.

Комментируя ситуацию с российскими школьниками, которые обучаются в США «в рамках неких образовательных программ», Антонов сообщил, что «за последние дни посольство установило связь с восемью из них». Он пояснил, что «всех остальных вывезли ранее».

Как рассказал Антонов, оставшимся школьникам «было далеко и неудобно добираться до Лос-Анджелеса». Ведется работа по «их возвращению следующим рейсом с восточного побережья», передает ТАСС.

«Наши сотрудники находятся в постоянном контакте с их родителями», – сказал Антонов.

В понедельник около 400 человек вылетели рейсом «Аэрофлота» из Лос-Анджелеса в Москву.



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