«Суперджет» экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя

05.05.2020, 7:16, Новости дня

В связи с отказом двигателя пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщают информационные агентства.

В экстренных службах сообщили, что самолет направлялся в Саратов, но «отказал левый двигатель», поэтому было принято «решение о возвращении». В воздухе SSJ-100 находился около получаса, сделав несколько кругов перед приземлением. Самолет «совершил экстренную посадку в штатном режиме», никто не пострадал, передает ТАСС.

5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.