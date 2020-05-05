VOAэкспресс 4 мая 2020

05.05.2020, 7:10, Новости дня

Трамп и Линкольн

Что общего между Авраамом Линкольном и Дональдом Трампом? По мнению нынешнего главы Белого дома, оба президента сталкивались с жесткой критикой со стороны СМИ, при этом, как считает Трамп, с ним средства массовой информации даже «обходятся хуже».

Свобода слова в России

Русская служба «Голоса Америки» выяснила мнение ряда российских экспертов о положении дел со свободой средств массовой информации в стране. По их мнению, говорить о свободе слова в России не приходится, притом пандемия коронавируса лишь позволила властям усиливать давление на СМИ

Диджей ньюйоркского метро

Смотрите историю Наве – жителя Бруклина, который устраивал спонтанные вечеринки в вагонах ньюйоркского метро и точно знал, как заставить танцевать любого прохожего

Пулитцеровская премия

Объявлены победители Пулитцеровской премии – самой престижной награды в американской журналистике. Объявление лауреатов этого года было отложено на две недели из-за того, что некоторые журналисты, состоящие в Пулитцеровской комиссии, были заняты освещением пандемии коронавируса и не успели оценить всех претендентов