 

Xiaomi Mi 10 будут продавать без встроенной рекламы в MIUI

05.05.2020, 7:09, Разное

В Китае и нескольких европейских государствах стартовали продажи новых смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. На территории Индии можно приобрести мобильное устройство без встроенной рекламы в MIUI.
Представители индийского подразделения китайской корпорации рассказали о скором начале продаж нового девайса на местном рынке, официальная презентация с оглашением стоимости состоится уже 8 мая. Технические параметры Xiaomi Mi 10 были известны и ранее, но недавно во время проведения конференции для журналистов известный производитель объявил неожиданное решение: в Индии новый смартфон станут реализовывать без рекламных постов в прошивке MIUI. Именно данный фактор считается одним из самых главных минусов мобильных девайсов Redmi и Xiaomi. В китайской корпорации пока не рассказали о подробностях этого шага, неизвестно, возьмут ли на вооружение такую практику в иных смартфонах в других странах.

Ранее сообщалось об открытии официального профиля в популярной социальной сети в Китае Weibo для гаджета Xiaomi Mi Mix 4. Достоверность аккаунта подтвердили представители администрации портала, о чем свидетельствует символ возле изображения пользователя. Официальных сведений о новинке пока нет. По предварительной информации, Mi Mix 4 получит дисплей с частотой обновления 144 Гц и быстрой зарядкой 100 Вт. Выйдет смартфон на рынок во второй половине года.



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