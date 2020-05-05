Россия дала оценку Пулитцеровской премии за русофобские измышления NYTimes

05.05.2020, 7:08, Новости дня

Посольство РФ в США отреагировало на вручение Пулитцеровской премии за антироссийские статьи New York Times.

В сообщении посольства, опубликованном в Facebook, отмечается, что три года назад New York Times уже получала Пулитцеровскую премию «за демонизацию России». Как заявили дипломаты, такое «скоропортящееся «творчество» очевидно требует периодических престижных наград».

Указывается, что «оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы», утверждения которых уже не раз были опровергнуты как Москвой, так и «самой жизнью».

«Если и есть в этом, как утверждается, «большой риск», то только для репутации», – говорится в сообщении.

Посольство расценивает статьи New York Times «как прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов».

Напомним, журналисты американской газеты New York Times получили Пулитцеровскую премию за статьи о якобы имевшем место «вмешательстве» РФ в дела других стран. Оргкомитет сообщил о «серии захватывающих статей, написанных с риском для жизни».