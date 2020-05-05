«Воистину счастливый человек»: Супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов поделился детским снимком

05.05.2020, 6:53, Разное

Супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал снимок, на котором он запечатлен еще в детстве. Несколько дней назад певец отметил свое 43-летие.

Юсиф Эйвазов в своем посте еще раз поблагодарил всех коллег и поклонников за поздравления и пожелания. На опубликованном черно-белом снимке будущему певцу около шести лет. Можно предположить, что тогда мальчик хотел стать военным, поскольку он запечатлен в солдатской пилотке, выполняя фирменный военный жест. Певец признался, он очень счастлив от того, что имеет своих подписчиков, зрителей, друзей, родных и знакомых. Знаменитость считает себя «воистину счастливым человеком».

Эйвазов подчеркнул, сейчас наступило странное время, в которое исполнителей разлучили с публикой. Он выразил надежду на как можно скорейшее возвращение к прежней жизни и артистами, и зрителями. Оперный певец пожелал поклонникам здоровья и счастья, которое должно прийти с весенним теплом.