Зеленский и Шмыгаль оставили Фонд госимущества один на один с проблемой “Центрэнерго”. Если хотеть всем угодить, то ничего нельзя решить

05.05.2020, 6:50, Новости дня

Сегодня небольшая историческая дата – два месяца назад, 4 марта 2020 года, Кабмин поменял директора крупнейшей государственной энергокомпании “Центрэнерго” и назначил нового руководителя.

Но в течение двух месяцев это решение Кабмина не выполняется! Новый директор зайти не может – суды, споры, Фонд госимущества не может справиться. Правительство Украины включило “Центрэнерго” в план приватизации на 2020 год, но не делает ничего, чтобы обеспечить смену менеджмента.

Президент Зеленский не передает никому “пламенный привет” и не комментирует вообще этот вопиющий казус. Премьер-министр Шмыгаль тоже не комментирует и не вмешивается в процесс. Директор, который не хочет уходить, лоялен к Игорю Коломойскому, и власти не смеют его тронуть.

И эта недееспособность означает отсутствие власти. На “Центрэнерго” сейчас полное безвластие. Любое решение можно оспорить, любое решение незаконно. Старый директор не может законно работать, новый директор не может вообще зайти на предприятие. И только долги накапливаются, уже более 2 млрд, которые, конечно, когда-то потом будут оплачивать налогоплательщики из бюджета. Вы или верните старого директора, или обеспечьте назначение нового. А сейчас пустота и нет никого ответственного за эту пустоту.

Зеленский и Шмыгаль оставили Фонд госимущества один на один с проблемой. Если хотеть всем угодить, то ничего нельзя решить.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора