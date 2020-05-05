 

В Украине утвердили проект строительства хранилища радиоактивных отходов, которые будут возвращаться из РФ

05.05.2020, 6:50, Новости дня

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения утвердило проект строительства хранилища радиоактивных отходов, которые будут возвращаться из РФ. Об этом 4 мая в Facebook сообщила пресс-служба Госагентства.

Отмечается, что речь идет о промежуточном хранении высокоактивных отходов, которые вернутся из России после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

Согласно генплану, хранилище построят на комплексе производств “Вектор”. Оно гарантирует радиационную безопасность, а также надежное хранение радиоактивных отходов в течение всего периода его эксплуатации сроком до 100 лет.

В настоящее время готовится документация для объявления тендера.

“Украинская сторона должна принять на хранение высокоактивные радиоактивные отходы, которые возвращаются из РФ после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом сотрудничестве в области атомной энергетики от 14 января 1993 года”, – пояснили в Госагентстве.

ДАЗВ затвердило проєкт будівництва сховища для високоактивних радіоактивних відходів, які повертатимуться з РФДержавне…

Posted by Державне агентство України з управління зоною відчуження on Esmaspäev, 4. mai 2020

В Украине в настоящее время действует четыре атомные электростанции – Южно-Украинская, Запорожская, Ровенская и Хмельницкая. Суммарно на них работает 15 энергоблоков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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