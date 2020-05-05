 

Первый случай коронавирусной пневмонии зафиксирован в Америке

05.05.2020, 6:44, Разное

В США зарегистрирован первый случай новой коронавирусной пневмонии, распространение которой до настоящего времени было ограничено Юго-Восточной Азией. Об этом сообщает NewYorkTimes со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Болезнь, вызванная новым коронавирусом (2019-nCoV), была диагностирована у мужчины в штате Вашингтон во вторник 21 января. Заболевший прибыл из Уханя в аэропорт Сиэтла 15 января, до начала скрининга на коронавирусную инфекцию в аэропортах США.

Инфицированный мужчина – житель города Снохомиш Кантри в штате Вашингтон. Симптомы болезни у него развились после возращения из путешествия по региону Китая, в котором впервые была зафиксирована вспашка новой пневмонии. На момент возвращения в США у него еще не появились проявления болезни.

CDCсообщает, что случай заболевания не тяжелый, состояние пациента удовлетворительное. Медицинские работники сейчас идентифицируют людей, с которыми контактировал заболевший.

Власти США планируют расширить скрининг пассажиров, которые прибывают в США из Уханя в пять крупных международных аэропортов. В эти аэропорты планируется направлять все рейсы из региона, с которым связана первая вспашка болезни.

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском Ухане в конце 2019 года. Позже стало известно, что ранее неизвестный вид пневмонии вызывает новый тип коронавирусов.

Сейчас в результате заболевания умерли 6 человек, около 300 случаев болезни зарегистрировано в Китае, Таиланде, Южной Корее, Японии, Макао, США. Ученые установили, что возможна передача нового коронавируса от человека к человеку.

 



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