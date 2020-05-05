Австралийской экономике предрекли падение на 10%

05.05.2020, 6:42, Новости дня

Министр финансов Австралии Джош Фрайденберг сообщил о том, что в июне экономика страны сократится на 10%. По его словам, потери от коронавируса составляют 4 миллиарда австралийских долларов в неделю или $2,6 млрд.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на текст выступления Фрайденберга, запланированного на вечер 5 мая, имеющийся в распоряжении редакции, уровень безработицы в Австралии за этот период удвоится, достигнув 10%. По словам главного казначея, основной причиной столь стремительного роста стало временное закрытие многих предприятий страны, в том числе, и заведений общепита.

Что касается ВВП Австралии, то 10% падение, прогнозируемое Фрайденбергом, эквивалентно для этой страны 50 млрд долларов.

По словам главы австралийского минфина, успех Австралии в борьбе с коронавирусом дает ей возможность начать ослабление ограничений таким образом, чтобы минимизировать риск для здоровья и максимизировать экономическую активность.

“Мы должны вернуть людей на работу. По оценкам Казначейства, в течение каждой дополнительной недели остающихся в силе ограничений, мы получаем сокращение экономической активности, близкое к 4 миллиардам долларов. Это связано с сокращением привлечения рабочей силы, производства и потребления”, –– цитирует FT выдержку из выступления министра.

Фрайденберг также добавил, что в случае, если действующая блокировка затянется до 8 недель, как в Европе, то удар по ВВП в июне может удвоиться до 24%.

Ранее Вести.ру уже писали о том, что премьер-министр Австралии также подчеркнул необходимость как можно скорее “запустить экономику”. Кабинет министров обсудит ослабление ограничительных мер уже 8 мая, так что процесс может начаться на неделю раньше, чем планировалось.