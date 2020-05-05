Признанный погибшим футболист Камба найден живым в немецком Гельзенкирхене

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05.05.2020, 6:42, Новости дня

Бывший футболист немецкого "Шальке" Хианник Камба, который был признан погибшим в 2016 году, найдем живым в Гельзенкирхене. Официально Камба погиб в автомобильной аварии в 2016 году в Конго, передает телеканал "Россия 24". Однако сообщается, что эта информация оказалась ложной, так как 33-летний спортсмен был найдем живым в Гельзенкирхене.

Смерть бывшего футболиста "Шальке" была сфальсифицирована для получения выплаты по страховке. Сейчас он работает химиком в одной из энергетических компаний. Отмечается, что прокуратура ведет дело в отношении жены Камба. Супруга предоставила страховому агентству все необходимые документы, подтверждающие смерть спортсмена. Предполагается, что они могли быть поддельными.



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