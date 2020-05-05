 

Еще восемь российских школьников вернутся домой из США в ближайшее время

05.05.2020, 6:42, Новости дня

Посольство РФ в США установило связь с еще восемью российскими школьниками. Об этом сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. По его словам, в ближайшее время будет прорабатываться вопрос об их возвращении на родину из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

Ранее МИД РФ уже вывез из США более 40 детей. Они обучались там в рамках неких образовательных программ, сообщает телеканал "Россия 24".

 

По данным официального представителя российского внешнеполитического ведомства, всего в Соединенных Штатах с осени 2019 находились примерно 80 учащихся из России.



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