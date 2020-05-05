Мадуро объявил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

05.05.2020, 6:30, Новости дня

Задержаны сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа, которые входили в группу морского вторжения в Венесуэлу, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Мадуро заявил, что «один из задержанных» дал «первые показания». Задержанный «сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны» Трампа.

Сейчас задержанные, включая двух граждан США, находятся на военно-морской базе в штате Ла-Гуайра, передает РИА «Новости».

Мадуро напомнил, что глава Госдепа Майк Помпео недавно заявил: «Я дал указание ускорить подготовку открытия посольства США в Каракасе, и мы скоро будем там». По словам президента Венесуэлы, Помпео «сделал ставку на эту атаку и верил, что с этой атакой он покончит с революцией» и самим Мадуро.

«Когда он это говорил, я знал, о чем идет речь, – сообщил Мадуро. – Но бог нас защищает».

Мадуро сообщил, что «пойманы 13 террористов», у которых нашли «наркотики, доллары, оружие, спутниковые телефоны, радиоприемники, приборы ночного видения», передает ТАСС.

На представленном видео один из задержанных говорит, что американцы ему «сообщили о работе на советников Трампа по вопросам безопасности». Также на видео показали документы и фотографии задержанных, средства радиосвязи, приборы ночного видения, оружие и камуфляж.

Генпрокурор республики Тарек Вильям Сааб сообщил, что правоохранители Венесуэлы задержали «новую группу наемников» – еще восемь человек, пытавшихся проникнуть на территорию страны морским путем, они являются наемниками, которые могли быть связаны с попыткой вторжения в Венесуэлу в воскресенье.

Источники из местной полиции сообщили, что в ходе операции был задержан сын бывшего министра обороны Рауля Бадуэля, в данный момент находящегося в тюрьме.

Управление по борьбе с наркотиками США отрицает, что их сотрудник был задержан при попытке вооруженного нападения в Венесуэле.

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо заявил, что один из задержанных – агент управления по борьбе с наркотиками США.