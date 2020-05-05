 

Саакашвили увидел в экономике Украины пожар, цунами и землетрясение

05.05.2020, 6:30, Новости дня

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал экономическую ситуацию на Украине.

Он заявил, что Украина напоминает ему ребенка, который «играет в песке, вокруг него пламя бушует, а ребенок думает, что мама с папой придут и его заберут». Саакашвили подчеркнул, что «нет мамы и папы».

«Нам надо повзрослеть», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Саакашвили указал на сложную экономическую ситуацию на Украине из-за коронавируса. Кроме того, негативное влияние на экономику окажет и низкий урожай, сказал он.

Саакашвили заявил, что ситуация похожа на цунами после землетрясения.

Напомним Саакашвили заявил, что Киев предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ, а также сообщил, что согласился принять предложение.

Позднее правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером.

Грузия пригрозила, что отзовет посла на Украине в случае назначения Саакашвили на любую должность.



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