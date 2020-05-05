E Ink и Innolux создадут 28-дюймовый цветной электрофоретический дисплей

05.05.2020, 5:53, Разное

Фирмы Innolux и E Ink будут совместно заниматься производством электрофоретического цветного экрана на 28 дюймов. Конечный продукт могут использовать в розничной торговле и общественном транспорте.

Тайваньская компания E Ink занимается изготовлением электрофоретических дисплеев, более известных под наименованием «электронная бумага». Еще один тайваньский бренд – Innolux – выпускает жидкокристаллические панели. Теперь обе азиатские компании намерена объединить собственные усилия в целях разработки цветных крупноформатных электрофоретических экранов ACeP. На просторах мировой Сети уже опубликован фотоснимок такого продукта, который станут применять в торговле и городском транспорте. О технических особенностях изобретения пока информации нет на официальных порталах производителей.

Фирма Innolux является первым партнером E Ink, деятельность которой направлена на сборку и реализацию крупноформатных экранов ACeP. Представители обоих брендов отметили, их сотрудничество поспособствует более масштабному использованию электронной бумаги в программах IoT, в том числе смарт-города. Вышеперечисленные сферы применения отлично подходят для новых продуктов в связи со своим малым энергопотреблением: ресурс не расходуется во время вывода статичной картинки.