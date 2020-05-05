Конгресс: Белый дом должен информировать нас о ядерных переговорах с Саудовской Аравией

05.05.2020, 5:50, Новости дня

Государственный департамент и Министерство энергетики США должны взять на себя обязательство регулярно проводить брифинги для профильных комитетов в Конгрессе по переговорам о сотрудничестве в области ядерной энергетики с Саудовской Аравией. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США.

В докладе отмечается, что Конгрессу следует рассмотреть возможность внесения поправок в Закон об атомной энергии от 1954 года, чтобы обязать Госдепартамент и Минэнергетики проводить брифинги для Комитета по иностранным делам Палаты представителей и Комитета по международным отношениям Сената.

Законодатели, обеспокоенные вопросами нераспространения ядерного оружия, связанными с развитием атомной энергетики, неоднократно отмечали, что их держат в неведении относительно переговоров администрации Трампа с Саудовской Аравией, многие из которых возглавлял бывший министр энергетики США Рик Перри. Обеспокоенность возросла после того, как наследный принц Мохаммед бин Салман заявил в CBS в 2018 году, что королевство не хочет получить ядерную бомбу, но сделает это, если Иран – соперник Саудовской Аравии – обзаведется ядерным оружием.

Эр-Рияд может объявить тендер в этом году на строительство двух ядерных реакторов. Россия, Китай, Южная Корея и Франция также вели переговоры об их строительстве.

Государственный департамент, согласно Закону об атомной энергии, обязан держать Конгресс «полностью информированным о состоянии дел на текущий момент». В докладе Счетной палаты США отмечается, что было «неясно», было ли это так.

«Сотрудники Конгресса предоставили нам примеры необходимости поиска информации о переговорах из других источников, таких как статьи в прессе», – отметили в Счетной палате.

Некоторые американские законодатели хотят, чтобы Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы Саудовская Аравия согласилась с так называемым золотым стандартом, который ограничивает обогащение урана и его переработку – потенциальные пути к производству расщепляющегося материала для ядерного оружия. США заключили такое соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами в 2009 году.

В Счетной палате США заявили, что Конгресс должен рассмотреть вопрос о том, следует ли вносить поправки в существующий закон от 1954 года, требуя проведения брифингов на ежеквартальной основе, и указывать, что ожидается от них.

Сенатор-демократ Роберт Менендес и сенатор-республиканец Марко Рубио в прошлом году просили Счетную палату провести анализ переговоров Министерства энергетики США с Саудовской Аравией по ядерным вопросам, отчасти из-за обеспокоенности, что Министерство, а не Госдепартамент играет в них главную роль.

Сенаторы заявили, что изучат законодательные изменения, рекомендованные Счетной палатой. «Конгресс должен подтвердить свою роль в рассмотрении соглашений о ядерном сотрудничестве, чтобы гарантировать, что эти соглашения не представляют ненужного риска для Соединенных Штатов», – сказали они.