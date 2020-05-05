Мнение: Поэтапный выход

05.05.2020, 5:32, Разное

Сообщается о том, что руководитель Роспотребнадзора Попова рекомендовала поэтапный выход из карантинных мероприятий, и последним этапом станет снятие ограничений на массовые мероприятия. Естественно, что решение о начале снятия ограничений и сроках, когда "самоизоляция" будет снята, будет принимать не Попова, это сугубо политическое решение, к медицине имеющее отдаленное отношение. Кстати, ряд регионов делают намеки, что карантин в них может продлиться вообще до осени. А там, как предполагается, будет вторая волна. Эта музыка будет вечной.

Запрет на массовые акции формально обоснован, однако смысл в нем не слишком велик – достаточно одного невыявленного инфицированного, чтобы все началось заново. Вся проблема в том, что население должно пройти через заболевание и приобрести так называемый коллективный иммунитет. Проще говоря – переболеть. А смысл карантинных мероприятий – прямо противоположный. Минимизировать число заболевших. Идеальный механизм для любого по продолжительности периода тотальных запретов.

В условиях, когда страна будет возвращаться на пепелище, некоторые вопросы у людей волей-неволей возникнут. И они захотят их задать тем, кто устроил этот пожар. Вот здесь и пригодятся запреты на проведение массовых мероприятий и акций, в первую очередь протестного характера.

Правда, неясна ситуация с забытым уже голосованием по поправкам в конституцию. На фоне того, что об конституцию не вытер ноги разве что совсем ленивый, в особенности в течение последнего месяца, да и сама "самоизоляция" выглядит как надругательство в особо циничной форме над этим странным документом, голосовать за какие-то поправки, соблюдать видимость какой-то там законности просто нелепо. Как именно Путин рассчитывает провести это мероприятие – вопрос очень интересный. Люди по понятным причинам будут интересоваться не абстрактными вопросами конституционного строительства (даже если не вспоминать о крайне сомнительных процедурах при принятии всех этих поправок), а банальным выживанием. Удастся ли провести это "голосование" так, как требуется – большой вопрос. Загнать людей на участки в сложившихся условиях будет задачей явно непростой, и выдавить из них слезу гордости за великого президента, который будет править ими еще два срока после нынешнего, будет весьма затруднительно Прячущийся в бункере главнокомандующий, бросивший страну на произвол судьбы – как-то не очень вдохновляюще выглядит, прямо скажем. Понятно, что пропаганда наизнанку вывернется, прославляя героизм победителя вируса, но вот будет ли это убедительно?

Так или иначе, но для Путина это голосование имеет значение. С конституционной реформой-переворотом что-то пошло крайне неважно. "Обнуление" стало итогом каких-то сложных маневров, в ходе которых идея с контрольным органом, стоящим над всеми ветвями власти – Госсовете – куда-то исчезла. По всей видимости, Путину не удалось провести тот вариант перекройки конституции, который он намеревался протащить в январе. А значит – ему требуется легитимное подтверждение хотя бы текущих результатов, поэтому и голосование, которое на самом деле никакой роли не играет хотя бы потому, что поправки вступили в силу после того, как две трети регионов проголосовали за них. Процедуры отмены поправок в конституции не предусмотрено, а потому итоги голосования на самом деле никакого юридического значения не имеют. Тем более, что и само "голосование" не предусмотрено никакой процедурой, а значит – тоже незаконно.

Ко всему прочему полтора месяца в бункере (а ведь еще неизвестно, как долго вообще продлится этот карантин) привели к тому, что губернаторы получили внезапные полномочия, и сумели их пусть и частично, но направить на зачистку конкурентов в своих регионах. Карантин все еще продолжается, и региональные власти в его ходе неизбежно усиливают свои позиции, а для диктатуры, где борьба за власть – это игра с нулевой суммой, если где-то прибыло, то где-то убыло. И убыть в таком случае может только у федеральной власти в пользу региональной. И с этим фактическим положением вещей тоже нужно будет что-то делать. Еще очень большой вопрос – а нужен ли будет какой-то Путин этим самым губернаторам. Они и без него очень даже неплохо нарулили.

В итоге народ оказывается лишним на этом празднике жизни, и его будут под любыми предлогами давить и дальше. Запрет на массовые мероприятия отменят не раньше, пока власть переиграет новые балансы, возникшие за последние месяцы. Населению совершенно незачем участвовать в том, что ему не положено. По конституции, конечно, народ – источник власти, но кого интересует какая-то там конституция. Когда нужно, ее без проблем закрывают на карантин, причем безо всякого соблюдения каких-либо процедур. Просто по понятиям, как привыкли.