“У нас нехватка”. Арахамия рассказал, сколько голосов “слуг народа” не хватает для принятия решений и что намерены делать

05.05.2020, 5:30, Новости дня

В последнее время из-за карантина монобольшинству в Верховной Раде не хватает голосов для самостоятельного принятия решений. Об этом заявил глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в интервью НВ.

“Это в последнее время проявляется в связи с тем, что карантин. У нас в зале обычно 245 человек. А из-за карантина – всего 205−210 человек. Конечно, нужно обращаться в этом случае за поддержкой к другим партиям, потому что элементарно у нас нехватка”, – заявил Арахамия.

По его словам, посещаемость Верховной Рады представителями парламентской фракции “Слуга народа” не отличается от посещаемости других коллег.

Для принятия решения в Верховной Раде нужно минимум 226 голосов. По состоянию на 4 мая во фракции “Слуга народа” – 248 народных депутатов.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, на заседании от фракции “Слуга народа” 30 апреля отсутствовало 27 нардепов, 24 апреля – 34 депутата, 16 апреля – 30.

Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады запланировано на 12 мая. Заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что в повестку дня будут внесены законопроекты, предложенные комитетами Верховной Рады. Кроме того, планируется, что в этот день во втором чтении будет рассмотрен банковский законопроект.