 

Киевский суд заочно арестовал Януковича

05.05.2020, 5:30, Новости дня

Печерский районный суд Киева 4 мая избрал меру пресечения беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу в виде заочного ареста. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на источник в Офисе генпрокурора, а также на защиту Януковича.

По данным собеседников агентства, мера пресечения избрана Януковичу по ходатайству Офиса генпрокурора в рамках уголовного производства по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Дело по факту узурпации власти Януковичем было было открыто 8 апреля 2015 года. В качестве свидетелей Генеральной прокуратурой допрашивались судьи Конституционного Суда Украины (КСУ). INSIDER утверждает, что свидетелями выступают шесть судей КСУ, принимавших решение об отмене Конституции Украины 2004 года. В деле также фигурирует экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

Речь идет о решении Конституционного Суда Украины от 2010 года, которым были расширены полномочия президента Януковича и фактически возвращена Конституция 1996 года. 

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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