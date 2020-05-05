 

За период карантина СБУ разоблачила 301 интернет-агитатора, распространявшего фейки о COVID-19

05.05.2020, 5:30, Новости дня

За период карантина Служба безопасности Украины разоблачила 301 интернет-агитатора, распространявшего фейки о COVID-19. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба СБУ.

Также были заблокированы более 2,1 тыс. интернет-сообществ, публиковавших недостоверную информацию о коронавирусе, с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей.

В СБУ отмечают, что управляемые из России интернет-агитаторы повысили свою активность на майские праздники. Они пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники в Украине. В частности, распространялись фейковые новости о праздновании Пасхи, майских праздниках, карантинных ограничениях и других мероприятиях, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

По данным СБУ, агитаторы также призывали к нарушению карантина и пропагандировали сепаратистские идеи в Украине.

В отношении 14 агитаторов СБУ открыла уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Такие агитаторы действовали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком и Конотопе.

Информация о 287 агитаторах была передана Национальной полиции. 118 человек уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных данных, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,5 млн человек, более 247,9 тыс. из них скончались, а 1,13 млн вылечились.

Всего в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, 303 из них скончались, а 1619 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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