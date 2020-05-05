 

ДНР заявила о бессилии ОБСЕ в Донбассе

05.05.2020, 5:30, Новости дня

ОБСЕ демонстрирует полное бессилие в зоне конфликта в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он прокомментировал обстрел со стороны украинских силовиков поселка Александровка, где в результате ранения получили трое детей и взрослый мирный житель. Пушилин заявил, что ОБСЕ «демонстрирует свое полное бессилие и никак не может воспрепятствовать преступной террористической деятельности государства Украина».

«Возникает вопрос: в чем смысл существования и деятельности такой авторитетной международной организации?» – приводит его слова передает «Донецкое агентство новостей».

Пушилин заявил, что ДНР намерена «использовать все возможные методы», учитывая «полное игнорирование» ОБСЕ «просьб о создании безопасной среды и защите мирного населения и детей».

Министерство иностранных дел ДНР сообщило, что миссия ОБСЕ отказалась от осмотра места обстрела в Донецке, где были ранены четыре человека. Миссия «отказалась от данного мониторинга под выдуманным предлогом запрета посещения больниц, что не соответствует действительности».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Лето наступит к середине мая: синоптики объяснили сюрпризы природы

15.04 / Ученые сказали, как отличить первые симптомы коронавируса от простуды

29.04 / Офис генпрокурора отчитался об обнаружении “масштабного схрона” боеприпасов. Оказалось, это оружие полка спецназа ВСУ

30.03 / В ОНФ рассказали о помощи пожилым людям со стороны «Матерей России»

06.04 / Швейцария подключила к борьбе с пандемией «коллективный разум»

22.04 / ВОЗ дала совет России

01.04 / В Москве нашли мертвым известного артиста

01.04 / Die Welt – Красная армия взяла Берлин вместо американцев благодаря дезинформации

10.04 / Индекс потребительских цен в США в марте снизился на 0,4%

04.04 / SRF – европейские учёные создали приложение для отслеживания контактов с заражёнными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска