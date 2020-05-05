 

Мнение: Пожарили шашлыки в центре Питера: «За что нас люди ненавидят?!»

05.05.2020, 5:25, Разное

Компания молодежи решила похайпиться. И пожарила шашлыки в центре Санкт-Петербурга – на Сенной площади. Сейчас ими уже занимается полиция. Тогда не попались. Но сами же засветились – и лица свои засветили. Теперь попалась. Выложили ролик, как жарят шашлыки и уматывают с ними. По словам одного из парней, «хотели поднять людям настроение». Вызвали всеобщую ненависть. Когда их начали крыть последними словами, опешили.

«За что?!» – спрашивают они.

Вы же понимаете за что, правда?

Прежде всего, они наплевали на общегородские правила. Жарить шашлыки самостоятельно в черте города нельзя. Вы же не имеете лицензии кафе или ресторана. Нарушение закона. Раз.

Нарушение закона о самоизоляции. Полная безответственность в период эпидемии. Два.

Ну и все хотят шашлыков, но терпят. А эти сволочи жарят и жрут. Три. За одно только это «три» убить мало.

На деле, если у них есть пожилые родственники, то они в группе риска. Могут умереть даже. Да и молодые люди оказываются и в реанимации и под ИВЛ и тоже умирают, говорят врачи. Поели шашлычка – и на тот свет.

Люди требуют: оштрафовать жестко, посадить дома на карантин, не выпускать из дома до окончания эпидемии. Это требования народа. Пожелания основные: «Чтобы шашлык этот у вас глотке застрял!» или наоборот: «Пусть не покинет вас уже никогда, как бы вы ни тужились!» – еще более жестоко.

Что скажем молодежи? Я бы сказал просто: «Вы дураки, ребятишки!»

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2817

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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