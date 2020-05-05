 

В российских аэропортах введен усиленный санитарный контроль рейсов из Китая

05.05.2020, 5:23, Разное

В российских аэропортах усилены меры санитарного контроля по отношению к прибывающим из Китая. Меры введены для выявления людей, инфицированных новым коронавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей аэропортов.

Согласно информации агентства, усиленный контроль ввели как минимум четыре аэропорта: московские Шереметьево и Внуково, а также аэропорты Иркутска и Екатеринбурга.

«Специалисты санитарно-карантинного пункта осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая, при помощи тепловизоров», – сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево в ответ на запрос «Ведомостей». В случае обнаружения у пассажира высокой температуры, будет вызвана бригада врачей, и он будет госпитализирован в инфекционную больницу. Согласно тому же сообщению, ежедневно в «Шереметьево» из Китая прибывает от 9 до 11 рейсов, в среднем за сутки – 2900–3500 пассажиров.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в город Ухань, который стал центром вспышки заболевания. Для предупреждения распространения заболевания, вызванного новым короновирусом, в Российской Федерации ведомство опубликовало список сер предосторожности:

– при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

– не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

– употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

– не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

– использовать средства защиты органов дыхания (маски);

– мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

– при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

– при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.



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