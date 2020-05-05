 

Рынок нефти: почему обвал перешел в ралли?

05.05.2020, 5:20, Новости дня

На рынке нефти — ралли. Трейдеры, позабыв о всех проблемах, гонят котировки наверх. Цена смеси Brent уже превышает 28 долларов. Хотя ещё неделю назад — было 16. Мировая экономика делает попытки выйти из карантина. Рынок надеется, что и спрос на топливо будет расти. К тому же, с 1-го мая вступило в действие соглашение ОПЕК+, добыча нефти в мире начала сокращаться.

Еще одним из катализаторов роста сырьевых котировок стали данные от Минэнерго США. Они показали гораздо меньший, чем ожидалось, рост запасов в американском хранилище в Кушинге. Участники торгов восприняли это как сигнал о начале восстановления потребления.

Тем не менее, нефтяная отрасль США по-прежнему испытывает серьёзные проблемы. Один из пионеров сланцевого сектора — компания Чезопик — уже готовится запустить процедуру банкротства. И таких может быть очень много.
Но, несмотря на довольно мрачные перспективы, в Техасе, похоже, так и не будут введены квоты на добычу. Сегодня Железнодорожная комиссия, которая является регулятором нефтяной отрасли в штате, проведёт уже третье совещание по этому вопросу, однако шансы на решение о сокращение добычи близки к нулю. Последний сторонник такой меры накануне заявил, что вопрос уже не актуален. Более того, Комиссия даже не провела необходимые расчёты и не оценила возможное влияние такой меры на экономику.

Стоит сказать и о российском рынке. Для него дорожающая нефть – безусловный плюс.
И хотя с открытия и фондовые индексы, и рубль несли серьезные потери, под конец дня смогли отыграть большую часть. В паре с долларом российская валюта потеряла всего 45 копеек и закрепилась ниже уровня в 75 рублей, в паре с евро потери и вовсе составили 15 копеек, котировка 81,60.



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