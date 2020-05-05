 

Астрономический долг: США займут больше, чем суммарно за последние 5 лет

05.05.2020, 5:20, Новости дня

Надуть госдолг как воздушный шар. США во втором квартале готовятся занять 3 триллиона долларов, а в период июля по сентябрь – еще 677 миллиардов.

Суммарно же в 2020 году Штаты планируют разместить облигации на 4,4 триллиона долларов – это больше, чем за последние пять лет вместе взятых и почти в два с половиной раза больше, чем предыдущий рекорд. Напомним, в 2009 финансовом году американцы для борьбы с рецессией заняли 1,85 триллиона.

Стоит также добавить, коронавирус кардинально поменял фискальную политику американских властей. Еще 3 февраля Минфин США объявил, что во втором квартале планирует не то что нарастить долг, но и даже сократить его на 56 миллиардов. Но теперь о консервативных планах речи уже не идет.
Средства будут направлены на борьбу с последствиями пандемии, однако столь резкий рост долга может окончательно подорвать доверие участников рынка к доллару.
На помощь брошены силы Федеральной резервной системы — она по сути монетизирует госдолг. За последние шесть недель американский ЦБ купил облигации правительства на 2,5 триллиона долларов и сейчас скупает вдвое больше, чем эмитирует казначейство.



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