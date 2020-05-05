 

США накрыло «цунами» антисемитизма

05.05.2020, 4:30, Новости дня

Соединенные Штаты накрыло «волной, цунами» антисемитизма в интернете, сообщил спецпосланник Госдепа по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.

Он заявил, что за последние пару месяцев США столкнулись с «настоящей волной, даже цунами, антисемитизма в интернете». В качестве причины Карр назвал коронавирус. Он также отметил, что евреи часто становятся жертвами во время экономических кризисов.

Карр призвал США к бдительности в борьбе с антисемитскими теориями заговора, связанными с COVID-19, передает РИА «Новости».

Он также рассказал, что впервые у спецпосланника по борьбе с антисемитизмом появился помощник, который занимается вопросами борьбы с разжиганием ненависти в интернете.

В 2019 году нападение с ножом произошло у синагоги в пригороде Нью-Йорка. Нападавший ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей.



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