Мнение: Плато и пики

05.05.2020, 4:11, Разное

Хаос в российской управленческой вертикали продолжается. Буквально на днях было заявлено о выходе на "плато" эпидемии, как уже сегодня Минздрав со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава сообщил, что до пика еще далеко, причем даже примерные сроки названы крайне неопределенно:

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева. По его мнению, до пика еще далека. "Мэр Москвы (Сергей) Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика", – приводит пресс-служба слова Авдеева.

Естественно, что вина возложена на недисциплинированных граждан, которые и распространяют заразу. Крайне сомнительное утверждение, если учесть, что процесс "самоизоляции" носит как бы добровольный характер, никаким законом не регламентирован, а значит – власть сама сознательно дистанцировалась от ответственности за происходящее. Президент не стал вводить режим ЧС и сбежал, губернаторы вводить этот режим в отношении граждан права не имеют, поэтому и изобретаются разнообразные незаконные способы, которые ситуацию явно не улучшают. Но главному пульмонологу не по чину заявить, что президент несет всю полноту ответственности за свое бездействие и пренебрежение прямыми обязанностями. А потому виноват народ. Не так сел, не туда пошел.

Хаос в вертикали – прямое следствие идущей номенклатурной войны. Те, кого жрут в ходе мероприятий, крайне заинтересованы в их отмене, те, кто жрет – наоборот, весьма и весьма хотят продолжения погромов под видом борьбы с вирусом. Столкновение интересов и ведет к тому, что делаются прямо противоположные заявления, а с управленческой точки зрения хаотизация просто разносит и без того ржавую вертикаль.

Президент периодически из бункера что-то попискивает и даже принимает какие-то малоинтересные доклады, но с учетом того, что личное руководство перешло в виртуальное пространство, эффективность такого управления неизбежно падает стремительным домкратом.

Пока же вместо плато и пиков для значительной части населения начинает ясно маячить паперть, куда ему придется идти после спасения от вируса.