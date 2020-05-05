Ермак заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в середине мая

05.05.2020, 4:10, Новости дня

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается до середины мая. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом в ходе видеоконференции 4 мая заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик [заболеваемости коронавирусом] еще до середины мая”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,53 млн человек, из них 248 тыс. скончались, 1,13 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро 4 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, общее число летальных исходов выросло до 303, вылечилось 1619 пациентов.

17 апреля в НАНУ прогнозировали, что пик новых случаев COVID-19 в день будет приходиться на 2–5 мая 2020 года, пик летальных случаев – на 3–8 мая. В соответствии с уточненным прогнозом, опубликованным 29 апреля, пик летальных случаев придется на 3–10 мая.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ожидалось, что он продолжится до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля, потом – до 11 мая. 4 мая правительство решило продлить ограничения до 22 мая, однако часть карантинных мер будет отменена.