“3 млрд грн в год”. Гетманцев рассказал, что Facebook и Viber готовы платить НДС в Украине

05.05.2020, 4:10, Новости дня

В компании Facebook согласились платить налог на добавленную стоимость с тех услуг, которые она предоставляет в Украине. Об этом сообщил нардеп от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью “Бизнес.Цензор”.

“Да, мы с Facebook встречались и с Viber встречались. Они готовы это делать. Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и готов делать это здесь. У них есть готовые инструменты для этого”, – заявил он.

В Украине зарегистрирован законопроект №2634, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс и может обязать международные IТ-компании, которые работают в Украине, платить НДС.

“По нашим подсчетам, бюджет дополнительно получит только от рекламных услуг 3 млрд грн в год. И этот рынок постоянно растет, потому что происходит переток от классической рекламы в электронную. А у нас еще есть фильмы, информация, игры и т.д.”, – добавил депутат.

В ноябре 2019 года нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко сообщил, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

Соответствующий законопроект №2634, автором которого является Гетманцев, был подан в Верховную Раду 21 декабря 2019 года.

Издание “Бизнес.Цензор”, проанализировавшее документ, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20 процентных пунктов.

Институт массовой информации заявил, что авторы идеи обложить налогом доходы крупных транснациональных электронных корпораций ориентируются не на европейский, а на российский опыт.

В интервью изданию “ГОРДОН” Гетманцев выразил недоумение шквалом критики, который обрушился на него в связи с инициативой введения НДС на электронные услуги, предоставляемые крупнейшими мировыми компаниями Google, YouTube, Facebook и другими. По его словам, введение 20-процентного налога не означает автоматического удорожания электронных услуг.