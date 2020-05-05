Нацполиция Украины задержала похитителей 450 старинных икон из церквей и монастырей

05.05.2020, 4:10, Новости дня

Национальная полиция Украины провела спецоперацию, в ходе которой задержала группу похитителей 450 старинных икон из церквей и монастырей. Об этом сообщил руководитель департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

По его словам, оперативники управления стратегических расследований и детективы следственного управления полиции проанализировали информацию по всем фактам похищения икон из церквей и монастырей за последние два года – время совершения, пути проникновения, ценность имущества, возможные каналы сбыта. Благодаря этому удалось установить характерные черты данных краж, а впоследствии – и участников группировки, места хранения похищенных старинных икон и каналы их сбыта.

Как сообщил руководитель управления стратегических расследований Василий Джиджора, в состав группировки входило семь человек – ранее судимые жители Одесской области и Киева. В сообщниках у них были люди, разбирающиеся в сакральном искусстве, специалисты по юриспруденции и те, кто помогал сбыть краденое. Среди клиентов злоумышленников были бизнесмены, чиновники и жители стран Европы. Иконы стоимостью от 150 тыс. грн до 300 тыс. грн сбывались через аукционы.

Фото: mvs.gov.ua

Отмечается, что злоумышленники причастны как минимум к 20 кражам из церквей и монастырей в Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областях.

Трех из них правоохранители задержали 1 мая в Тернопольской области. Одновременно с задержанием было проведено 14 обысков в Одесской, Хмельницкой и Киевской областях. В общей сложности было задействовано более 100 правоохранителей.

У злоумышленников изъяли более 600 церковных предметов, среди которых были старинные книги, ценные вещи и иконы XVII – XIX веков. Помимо этого, изъяты оружие, боеприпасы, “черновые” записи и квитанции из почтовых отделений.

Троим задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму более 3,5 млн грн.