Трамп внес в Сенат США кандидатуру первого с 2008 года посла в Белоруссии

05.05.2020, 4:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп внес в Сенат США кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Белоруссии, информирует Белый дом.

Фишер должна быть утверждена Сенатом, чтобы стать послом в Белоруссии.

Сейчас Фишер является помощником замглавы Госдепа и работает в бюро по делам Европы и Евразии. Прежде она была временным поверенным в делах посольства США в России, передает РИА «Новости».

С 2008 года посольства США и Белоруссии возглавляют временные поверенные. Дипломатический разрыв стал следствием санкций против белорусских компаний, которые ввела администрация Джорджа Буша – младшего.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о Фишер, которая известна как борец с «российским империализмом».