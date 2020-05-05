 

Трамп предложил кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

05.05.2020, 4:02, Новости дня

Дональд Трамп внес кандидатуру Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома. Фишер — заместитель помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС. Ранее она занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

В случае утверждения Сенатом Фишер станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года, напоминает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств стойкого иммунитета к коронавирусу у выздоровевших

01.04 / Россия не собирается увеличивать нефтедобычу

29.03 / Песков опроверг сообщения о переходе на дистанционную работу

28.04 / И.о. главного редактора «Ведомостей» рассказал о работе отца в ГУЛАГе

09.04 / Гособоронзаказ выполнен более чем на 70%, несмотря на пандемию

02.05 / В Москве умерли 37 человек с коронавирусом

09.04 / В успешной сдаче экзаменов помогает сон и классическая музыка

07.04 / Пандемия коронавируса привела к росту киберпреступности

02.05 / Как болел главврач Коммунарки и чем плох коронавирус

18.04 / Forbes – переболевшие коронавирусом могут не иметь постоянного иммунитета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска