Трамп предложил кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

05.05.2020, 4:02, Новости дня

Дональд Трамп внес кандидатуру Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома. Фишер — заместитель помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС. Ранее она занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

В случае утверждения Сенатом Фишер станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года, напоминает телеканал "Россия 24".