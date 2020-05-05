 

В Минкомсвязи предложили разрешить совершать ряд сделок через “Госуслуги”

05.05.2020, 4:02, Новости дня

В Минкомсвязи РФ предложили на время пандемии коронавируса COVID-19 разрешить россиянам совершать некоторые сделки через портал "Госуслуги". Речь идет о системе, которая позволит физическим лицам пользоваться "неквалифицированной электронной подписью" с использованием идентификации и аутентификации, а также портала "Госуслуги", передает РИА Новости. Поначалу система будет опробована в экспериментальном режиме.

Сервис можно будет использовать при оформлении сделок на портале "Госуслуги", при заключении договоров аренды федерального имущества, подписании документов по трудоустройству, предоставлении налоговой отчетности. Полный список определит Минкомсвязь.

При нарушении конфиденциальности сертификата ключа проверки электронной подписи его можно будет аннулировать. Также аннулирование будет происходить, если пользователь получает новый ключ.

Нововведение позволит повысить эффективность, безопасность и удобство использования электронной подписи, считают авторы проекта.



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