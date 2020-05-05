 

В Теннесси 130 тысяч домов и предприятий остались без электричества после непогоды

05.05.2020, 4:02, Новости дня

В американском штате Теннесси после сильных бурь без электроэнергии остались свыше 100 тысяч потребителей. На восстановление электроснабжения может уйти до двух недель. Об этом заявил местная энергетическая компания Nashville Electric.

Как отмечается, бури, которые 3 мая обрушились на центральную часть Теннесси, вызвали самое масштабное в истории компании нарушение электроснабжения. Из-за порывов ветра, достигавших скорости 26,8-35,7 метра в секунду, падали деревья и опоры линий электропередач. В результате удара стихии нарушилась подача электричества 130 тысячам потребителей, сообщает ТАСС.

Руководство компании просит клиентов учесть, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 нет возможности выделить достаточное количество работников, чтобы восстановить поврежденные ЛЭП. В некоторых случаях ремонт электроснабжения может занять одну-две недели.



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