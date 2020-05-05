Мнение: Истории с 17-го теста

05.05.2020, 3:53, Разное

Друзья, пока я не начала разбор заданий, давайте попробуем обсудить истории.

Тексты я приводить не буду. Для тех, кто на тесте не был, опишу лишь сюжет историй кратко.

А ваша задача – охарактеризовать те истории, которые вас наиболее впечатлили, рассказать почему, проанализировать рыбалку, если заметили, ну и все, что заинтересовало, и чем.

Пишите так, чтобы не читавшим истории тоже было интересно и хотя бы отчасти ясно, о чем речь.

Мне это нужно, чтобы понять, что вы видите без меня. А я тоже подключусь к обсуждению.

История 1. Пастушья собака

Иван пришел подстричься в барбершоп и парикмахер очаровала его. Сначала вызвала досаду, потом уважение, а потом очаровала.

История 2. Ведьма

Виталик с беременной женой поехал в деревню к бабушке и там познакомился с ведьмой, а ведьма познакомилась с Виталиком.

История 3. Остров

Антон отдыхал на острове в большой компании, разговорился с девушкой, которая сначала не произвела на него никакого впечатления, а потом, необъяснимо для себя, прилип так, что ему пришлось уехать, чтобы не сойти с ума.

История 4. Фаворит

Рому в казино хотела обмануть и развести на деньги одна девушка, но Рома сам обманул ее.

История 5. Мачеха

Тарас жил с отцом и мачехой, и очень хотел вернуть отца в семью к маме. Подвернулся удобный случай и Тарас этот шанс ловко использовал.

Иллюстрации, которые я использовала на тесте, об отношениях с людьми стихийных духов, отражают суть полевых процессов.

По порядку сверху:

“Гилас и нимфы” Уотерхаус

“Русалка” Дрейпер

“Пастораль” Банни

“Адонис и Афродита” Уотерхаус

“Утро в старые времена” Дрейпер