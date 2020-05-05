Мнение: Истории с 17-го теста
05.05.2020, 3:53, Разное
Друзья, пока я не начала разбор заданий, давайте попробуем обсудить истории.
Тексты я приводить не буду. Для тех, кто на тесте не был, опишу лишь сюжет историй кратко.
А ваша задача – охарактеризовать те истории, которые вас наиболее впечатлили, рассказать почему, проанализировать рыбалку, если заметили, ну и все, что заинтересовало, и чем.
Пишите так, чтобы не читавшим истории тоже было интересно и хотя бы отчасти ясно, о чем речь.
Мне это нужно, чтобы понять, что вы видите без меня. А я тоже подключусь к обсуждению.
История 1. Пастушья собака
Иван пришел подстричься в барбершоп и парикмахер очаровала его. Сначала вызвала досаду, потом уважение, а потом очаровала.
История 2. Ведьма
Виталик с беременной женой поехал в деревню к бабушке и там познакомился с ведьмой, а ведьма познакомилась с Виталиком.
История 3. Остров
Антон отдыхал на острове в большой компании, разговорился с девушкой, которая сначала не произвела на него никакого впечатления, а потом, необъяснимо для себя, прилип так, что ему пришлось уехать, чтобы не сойти с ума.
История 4. Фаворит
Рому в казино хотела обмануть и развести на деньги одна девушка, но Рома сам обманул ее.
История 5. Мачеха
Тарас жил с отцом и мачехой, и очень хотел вернуть отца в семью к маме. Подвернулся удобный случай и Тарас этот шанс ловко использовал.
Иллюстрации, которые я использовала на тесте, об отношениях с людьми стихийных духов, отражают суть полевых процессов.
По порядку сверху:
“Гилас и нимфы” Уотерхаус
“Русалка” Дрейпер
“Пастораль” Банни
“Адонис и Афродита” Уотерхаус
“Утро в старые времена” Дрейпер
Источник: Эволюция
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