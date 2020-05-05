 

Мнение: Миллиарды на ликвидацию коронавиурса

05.05.2020, 3:44, Разное

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила сбор средств на создание вакцины от коронавируса.

И внесла миллиард евро от имени исполнительной коллегии ЕС.

— Мы должны объединить усилия, вместе собрать деньги, чтобы дать толчок работе над вакциной, диагностике и лечению коронавируса. Мы должны обеспечить, чтобы вакцина была доступна и была по средствам всем. Поэтому мы должны вместе финансировать это действительно всемирное дело – заявила Урсула фон дер Ляйен в ходе онлайн-конференции, в которой приняли участие Евросоюз, Великобритания и Норвегия, не входящие в ЕС,  а также Япония, Канада и Саудовская Аравия как председатель G20.

На конференции выступили, объявив о взносах своих стран, президент Франции, главы правительств Германии, Японии, Великобритании, Норвегии, Канады, Италии, Испании, Турции, Израиля, Нидерландов, Люксембурга, Швеции, Португалии, Хорватии, Эстонии, Болгарии, Ирландии, Сербии, Чехии, Польши, Австралии, Дании, Греции, Австрии, Бельгии, министры правительств многих стран, главы и представители международных и международных финансовых организаций.

За несколько недель или месяцев инициаторы планируют собрать не менее 7,5 млрд евро (8,2 млрд долларов).

Думаю, что и соберут, и потратят…. Но, честно говоря, не понимаю, зачем так громко объявлять о сборе денег? И неужели проблема создания вакцины от коронавируса упирается в такие огромные деньги?  А если собрать 15, не 7,5 млрд евро, вакцина будет создана в два раза быстрее?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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