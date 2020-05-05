В Москве за сутки скончались 52 пациента с подтвержденным коронавирусом

05.05.2020, 3:42, Разное

В Москве за последние сутки скончались 52 пациента с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб. Общее число погибших инфицированных в столице достигло 816.

Таким образом, с начала эпидемии в РФ умерли уже больше 1400 человек. Москва по этому показателю занимает первое место в стране. За ней идет Подмосковье, где скончались 111 инфицированных. Рекорд по числу погибших за сутки пришелся на 28 апреля, когда в столице умерли 67 пациентов.

В Москве остается больше 66 тысяч активных случаев. По словам мэра столицы Сергея Собянина, число заразившихся в городе составляет около 2% от общего количества его жителей. На прошлой неделе он допускал, что Москва могла выйти на пик заболеваемости и говорил, что она прошла, «в лучшем случае, четверть пути».

В Минздраве считают, что РФ находится далеко до выхода на плато. По мнению главного пульмонолога министерства Сергея Авдеева, сложно говорить о том, какая часть пути пройдена, «но точно мы еще не добрались до пика». Он связывает это с несоблюдением элементарных требований к населению оставаться дома.

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