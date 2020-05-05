 

В Москве за сутки скончались 52 пациента с подтвержденным коронавирусом

05.05.2020, 3:42, Разное

В Москве за последние сутки скончались 52 пациента с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб. Общее число погибших инфицированных в столице достигло 816.

Таким образом, с начала эпидемии в РФ умерли уже больше 1400 человек. Москва по этому показателю занимает первое место в стране. За ней идет Подмосковье, где скончались 111 инфицированных. Рекорд по числу погибших за сутки пришелся на 28 апреля, когда в столице умерли 67 пациентов.

В Москве остается больше 66 тысяч активных случаев. По словам мэра столицы Сергея Собянина, число заразившихся в городе составляет около 2% от общего количества его жителей. На прошлой неделе он допускал, что Москва могла выйти на пик заболеваемости и говорил, что она прошла, «в лучшем случае, четверть пути».

В Минздраве считают, что РФ находится далеко до выхода на плато. По мнению главного пульмонолога министерства Сергея Авдеева, сложно говорить о том, какая часть пути пройдена, «но точно мы еще не добрались до пика». Он связывает это с несоблюдением элементарных требований к населению оставаться дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак заражалась Москва. В столице COVID-19 больны 2% жителей. Это не позволяет ни выработать коллективный иммунитет, ни быстро искоренить вирус

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Скандалы: Нефтяной кризис ЦСКА

05.04 / Эксперты назвали простые способы защиты смартфона от поломки из-за перегрева

15.04 / Мнение: Из свежих культурных открытий

06.04 / Ученые раскрыли новый способ заражения коронавирусом

02.04 / Мнение: Реактивные меры

20.04 / В Сети раскрыли «начинку» экранного выреза iPhone 12 Pro

18.04 / Врач рассказала о нюансах подверженности коронавирусу молодых пациентов

23.04 / Мнение: Концлагерь (пропуска и цифровой контроль)

01.04 / На Ямале незаконное проникновение в гостиницу обернулось серьезными последствиями для подростка

26.04 / Фаворит Успенской Кбилашвили о романе с наставницей: «Артистам присуще влюбляться в творческую составляющую человека»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска