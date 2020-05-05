Специалисты предложили вакцину для улучшения здоровья в старости

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05.05.2020, 3:26, Новости дня

Ученые предложили разработать иммунологический банк, с помощью которого в зрелом возрасте можно будет для улучшения здоровья сделать инъекцию иммунных клеток.

Международной командой исследователей был предложен способ профилактики аутоиммунных заболеваний, которые связаны со старением. По словам специалистов, существует несколько биологических механизмов, которые ограничивают жизнь человека, и главный из них – иммунологический. В течение жизни активность иммунных клеток уменьшается агрессией к тканям собственного организма. Такие атаки являются главной причиной аутоиммунных заболеваний, связанных со старением.

Для профилактики развития аутоиммунных заболеваний ученые предложили применять метод под названием «лимфоцитарная вакцинация». В основе этой технологии –  стимуляция природного иммунологического механизма, препятствующего развитию аутоиммунных болезней.



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