Земные микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода

05.05.2020, 3:26, Новости дня

Ученые провели уникальный эксперимент и обнаружили, что обычная кишечная палочка и некоторые штаммы дрожжей способны жить и размножаться в атмосфере, которая по составу похожа на материю планет-гигантов.

По словам ученых, во время эксперимента им удалось обнаружить, что микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода. Факт того, что сложные микроорганизмы способны жить в подобных экстремальных условиях, существенно расширяет поле поисков внеземной жизни.

Во время нового эксперимента специалисты создали установку, которая имитирует условия в верхних слоях атмосферы газовых гигантов, состоящих из азота, водорода и гелия. С помощью уникальной установки ученым удалось регулировать количество таких веществ в питательной среде и наблюдать за реакцией микробов.