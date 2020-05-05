Мнение: О безусловной и бесплатной раздаче денег из-за CoVID-19

05.05.2020, 3:20, Разное

Тут всё будет просто, понятно и наглядно. Всего в двух графиках. Которые напрочь бьют все три причины не раздавать деньги людям, уже пострадавшим от CoVID-19 в России.

Оппоненты такой раздачи говорят обычно, что, во-первых, это вызовет инфляцию. Во-вторых, что люди попроще всё пропьют, а поумнее – переведут в доллары. И, в-третьих, бюджеты треснут ©

Разберёмся?

1. Относительно инфляции всё просто: в условиях коллапса спроса, вызванного резким уменьшением денежных доходов населения – именно это сейчас происходит в России, – даже масштабная эмиссия, известная как печатный станок, не приводит к росту цен. Потому что эмиссия – это про денежный агрегат М0, наличные #деньги или денежная база, а вот инфляция зависит от родственного, но не тождественного агрегата М2 – денежной массы. Который, упрощённо говоря, получается из М0 за счёт банковского или кредитного мультипликатора.

В нормальной экономике каждый рубль (доллар, евро), добавленный Центробанком к М0, трансформируется банками в 2-3-4 рубля (доллара, евро) прироста денежной массы М2. В периоды кризисов и банки, и потребители вынужденно осторожничают, из-за чего величина мультипликатора уменьшается. Иногда – быстро. В итоге эмиссия Центробанка, образно говоря, компенсирует экономике недостающие деньги.

Как это и было в предыдущий крупный #кризис 2008-2009 гг.

И да, плавный и равномерный рост денежной массы – это как раз нормально, как и умеренная, от 1-2% до 5-6% в год, #инфляция. Её противоположность, дефляция, спад цен, в экономическом смысле много хуже. Ставший хрестоматийным пример потерянного десятилетия в Японии тому порукой.

2. Теперь насчёт пропьют. Слава Богу, уже есть некоторая #статистика по тем странам, которые в условиях борьбы с эпидемией CoVID-19 пошли на безусловную раздачу относительно небольших денежных подарков населению. Вопреки прогнозам скептиков, люди оказались совсем не безответственными алкоголиками, а вполне рациональными гражданами. И запаслись едой на полученные финансовые стимулы, а также закрыли какие-то обязательные платежи.

Здесь данные по #США. Американское правительство начало рассылать деньги в апреле, и бедные тратили на 25-30% больше на продукты питания в первые 10 дней с момента получения чека.

3. Что касается бюджета, то ему тратиться на первых порах как раз не нужно. Есть ведь ФНБ на такой случай. И если речь идёт про его средствах то надо понимать, что эта «кубышка», по смыслу, сложена в долларах и золоте. Раздать её – не даст никакой инфляции, потому что, в конечном счёте, это не меняет количество рублей в экономике. Сначала ведь ЦБ продаст доллары, получив какое-то количество рублей от тех, у кого денег много, а затем Минфин через прямые трансферты вольёт эти же рубли в экономику. По сути, через такой механизм денежные средства просто перераспределятся внутри системы.

А если кто из российских парламентариев или чиновников беспокоится о бюджетных ресурсах всерьёз, то есть хороший пример. Депутаты парламента Японии всего за несколько часов утвердили закон о снижении своего жалованья: в течение года все они будут получать на 20% меньше.

Но в России такое, конечно же, невозможно? И вальяжные дяди в дорогих костюмах с недешёвыми часами на запястьях продолжат рассуждать про бюджеты треснут?