Мнение: В Венесуэле арестованы американские наемники

05.05.2020, 3:15, Разное

В продолжение темы провала попытки ЦРУ провернуть гос.переворот в Венесуэле https://colonelcassad.livejournal.com/5840121.html

В ходе операции венесуэльских спецслужб по следам разгрома подготовленной американцами ДРГ, в штате Арагуа была задержана еще группа деятелей из 8 человек, которые также были связаны с попыткой организации гос.переворота.

Среди арестованных, 2 американских наемника, предположительно работающие на ЧВК Silvercorp и сын бывшего министра обороны Бадэуля, которого при Чавесе посадили за коррупцию, масштабные хищения и злоупотребления властью.

Также среди арестованных было как минимум 2 венесуэльских военных, бежавших в Колумбию после неудачного переворота в прошлом году.



Американские наемники.



Сын генерала Бадуэля.



Судя по тому, что в данном случае венесуэльцы не показывают оружие у задержанных, то вероятно, вторая группа должна была получить его в одном из схронов в самой Венесуэле.



Один из арестованных, участник неудачной попытки гос.переворота в прошлом году, бежавший в Колумбию.



Схема вторжения. Террористы должны были высадиться морем, где их уже ждали машины и экипировка, подготовленные уже внедренными иностранными спецслужбами агентами.

После этого группа, с опорой на местные сети, должна была приступить к убийствам гражданских и военных лидеров Венесуэлы, чтобы подготовить почву для гос.переворота.

Как видно из ареста 2-й группы в Арагуа, таких групп было несколько и далеко не факт, что венесуэльцы всех накрыли.

С другой стороны, тот факт, что 2 группы уже накрыли и их ждали, говорит о том, что вероятно у венесуэльцев есть информаторы в Колумбии или же внедренные в эмигрантские сети во Флориде, которые сливали информацию о подготовке гос.переворота.

Стоит помнить, что в прошлом году по такой же схеме был разгромлен заговор в армии, когда через бывшего директора SEBIN ЦРУ скормили дезинформацию о масштабном заговоре в армии, чтобы спровоцировать выступление мятежников раньше срока и накрыть их, что было с успехом проделано и сыграло свою роль в скоропостижном завершении карьеры Джона Болтона на посту советника по нац.безопасности.



Роберто Колина, который руководил первой группой. Живой предатель и мертвый предатель.



Один из активных подрядчиков гос.переворота. Глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро.

Венесуэльцы конечно молодцы, смачную оплеуху отвесили ЦРУ (возможно, при помощи спецслужб старших товарищей), но им конечно рано расслабляться. Выиграна очередная битва в тайной войне, но сама война продолжается и такие попытки наверняка еще будут предприниматься.