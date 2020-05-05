В Украине готовятся к выходу из карантина

05.05.2020, 3:10, Новости дня

КИЕВ – С 11 мая в Украине будут открыты парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов. Об этом сказал в видеообращении 4 мая президент Украины Владимир Зеленский.

«Да, есть негативное влияние карантина на экономику. Потери от него – болезненные. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности – катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни – это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно поэтапное, и первое смягчение состоится 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов», – сказал лидер Украины 4 мая в видеообращении.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Владимир Зеленский отметил результативность принятых карантинных мер.

Во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса, президент Владимир Зеленский отметил, что «мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей – важнее всего».

«Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас – только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина – закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей – мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе», – отметил Владимир Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время селекторного совещания, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.

Центр общественного здоровья на Правительственном портале сообщает о том, что по состоянию на 9:00 4 мая в Украине было 12331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждена у 855 детей и 2387 медицинских работников.

США выделяют дополнительную помощь для борьбы с COVID-19

Как отмечает на своей странице в Фейсбуке Посольство США, первого мая 2020 правительство Соединенных Штатов заявило о дополнительной помощи в размере 5,4 миллиона долларов Украине для противодействия вспышке COVID-19.

«Эта дополнительная поддержка обеспечит предоставление гуманитарной помощи тем, кто больше всего в ней нуждается, а также укреплению системы здравоохранения для дальнейшей борьбы с пандемией», – отмечается в сообщении.

В нем говорится, что «еще одним направлением помощи является смягчение вторичных последствий пандемии – таких, как потеря источников дохода граждан или возможностей для предоставления услуг уязвимым слоям населения, в том числе и пострадавшим от конфликта в Восточной Украине».

Общая стоимость ресурсов помощи, предоставленных Украине со стороны Соединенных Штатов за последние двадцать лет, достигает пяти миллиардов долларов, из них 362 миллионов – помощь в сфере здравоохранения, сообщает посольство США в Украине.

Европейская динамика и «перегретая обстановка»

Политолог Олег Пастернак считает, что украинская власть динамично синхронизирует условия карантина, учитывая европейский опыт и мнение украинского общества.

«Многие страны синхронизируют действия по отмене карантинных мер – Австрия, Дания, Германия и даже Италия, где было наибольшее количество смертей от коронавируса, сегодня идут по пути смягчения карантина. Естественно, что, находясь в этой информационной повестке, украинское правительство вынужденно было маневрировать. Но нужно понимать, что если европейские страны могут опереться на качественную медицину и честную статистику, то в украинских реалиях эти два фактора под большим вопросом», – говорит Олег Пастернак корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Вместе с тем он называет «перегретой обстановкой» отношения между властью и представителями гражданского общества, местным самоуправлением, мелким и средним бизнесом в период карантина.

«Во власти понимают, что продолжение жесткого карантина чревато усугублением критического положения украинской экономики. В данном случае скандал вокруг одного из крупнейших украинских сетевых брендов – Эпицентр и ресторана Велюр показали нам, что какая-то часть украинского бизнеса вместо того, чтобы помогать материально и информационно своей стране, только на этом и зарабатывала», – подчеркивает Олег Пастернак.

По его словам, ряд украинских компаний в течение коронавируса организовывали поддержку медицинским учреждениям, проводили информационную работу.

«Например, Google Украина перечислила министерству охраны здоровья полмиллиона долларов на информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, агропромышленный холдинг МХП вообще выделил 84 миллиона гривен около ста медучреждениям в Винницкой и Черкасской областях», – отмечает Олег Пастернак.

Политолог утверждает, что сегодня общественное мнение поддерживает идею работы украинского малого бизнеса в условиях карантина при соблюдении всех противоэпидемиологических мер.

Карантин в местах лишения свободы

Координатор программ Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко отмечает, что на нынешнем этапе карантина можно говорить о некоторых уступках со стороны государства требованиям общества. Однако, по его словам, эти уступки недоступны для 52 тысячи человек, которые находятся в местах лишения свободы.

«Мы видим, что граждане выходят в защиту малого и среднего бизнеса под стены кабинета министров. Идут дискуссии. Но в местах лишения свободы ситуация с количеством заболевших и выявленных довольно непонятная», – говорит Андрей Диденко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он подчеркивает, что во время карантина в местах лишения свободы запрещены визиты представителей общественности и мониторинговых групп. Однако сегодня, по словам Андрея Диденко, известно о нескольких случаях «фиксирования» заболевания у представителей пенитенциарной системы и осужденных.

«А то, что руководство пенитенциарной системой отчитывается об этих проявлениях заболевания, это ни о чем не говорит – мы не знаем ни о реальном количестве тестов, ни о результатах их проведения в местах лишения свободы. Харьковская правозащитная группа вместе с представителями общественности уже не однократно обращалась к власти о необходимости шагов со стороны государства: амнистии или досрочного освобождения тем, кому позволяют это сделать их приговоры. Таким образом можно минимизировать возможности для заболевания», – утверждает Андрей Диденко.

По словам правозащитника, около двенадцати тысяч украинцев в местах лишения свободы и временных изоляторах могли бы получить досрочное освобождение или отправлены под домашний арест.