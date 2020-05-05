По объектам в Сирии нанесен воздушный удар

05.05.2020, 3:10, Новости дня

Государственные сирийские СМИ сообщили, что силы противовоздушной обороны страны предотвратили ракетный удар Израиля по исследовательскому центру и военной базе в северной провинции Алеппо.

Сирийская армия в своем заявлении отметила, что ВВС Израиля поразили военные объекты в Аль-Сафире в восточной сельской местности Алеппо.

Ранее государственное телевидение сообщило, что обстрелу подвергся исследовательский центр. Дамаск оценивает нанесенный ущерб.

Источник агентства «Рейтер» в региональной разведке сообщил, что Израиль увеличивает рейды в Сирии в то время, когда внимание всего мира и региона сосредоточено на пандемии.

Представительница израильской армии отказалась комментировать сообщения о нанесении воздушных ударов.

Источники агентства Reuters в западной разведке утверждают, что поддерживаемые Ираном отряды давно обосновались в провинции Алеппо, где у них есть базы и командный центр, что является частью растущего присутствия Тегерана на контролируемой Дамаском территории Сирии.

Сирийский научно-исследовательский центр является одним из нескольких объектов, где, как полагают западные разведывательные и антиправительственные источники, Сирия с помощью иранских исследователей, занимается разработкой химического оружия. Дамаск обвиняют в его использовании против мирных жителей в районах, контролируемые повстанцами.

Дамаск и его союзник Москва отрицают, что использовали химическое оружие, в результате которого погибли сотни мирных жителей в ходе девятилетнего конфликта, и обвиняют в таких атаках повстанцев-джихадистов.

Ранее Израиль нанес удар по нескольким военным исследовательским объектам, которые, как считается, были центром разработок химического и биологического оружия.

Израильские вертолеты выпустили несколько ракет с Голанских высот по целям в южной части Сирии, которые, как известно, являются базой ливанского движения «Хезболла», сообщают сирийские и западные разведывательные источники.

Считается, что крупные взрывы на складе боеприпасов недалеко от города Хомс в тот же день были вызваны израильским ударом, сообщает «Рейтер».

Израиль ранее признал, что неоднократно проводил военные операции в Сирии с начала гражданской войны в 2011 году. В Иерусалиме рассматривают присутствие Ирана в Сирии, как стратегическую угрозу.

Источники в региональной разведке заявили агентству «Рейтер», что удары Израиля по Сирии являются частью невидимой войны, поддерживаемой Вашингтоном, и частью антииранской политики, которая подорвала за последние два года военную мощь Ирана, не вызвав серьезной эскалации.

На прошлой неделе министр обороны Израиля Нафтали Бенет заявил израильским СМИ, что Иерусалим активизирует свою кампанию против Ирана в Сирии.

Кроме того, источник в региональной разведке сообщил Reuters, что израильские самолеты, как полагают, наносили удары по поддерживаемым Ираном отрядам, обосновавшимся в приграничном городе Альбукамал недалеко от границы с Ираком, где иракские шиитские военизированные группировки имеют прочные позиции.

Военные США в январе прошлого года нанесли удары по поддерживаемым Ираном группировкам ополчения в районах Ирака и Сирии, расположенных вдоль этого пограничного района, что, по словам официальных лиц США, это было ответом на эскалацию провокаций со стороны Ирана.

Поддержка Ирана и России помогла президенту Сирии Башару Асаду отбросить силы оппозиции, которые захватила большие участки территории и пытались свергнуть правительство в Дамаске.