Мнение: Всем, кто волнуется

05.05.2020, 3:08, Разное

Очень тронут, друзья, тем, что вы переживаете на столь дурацкую тему, как “куда пропал Сапожник”. Сразу поспешу вас успокоить: к чудовищной эпидемии чудовищного ковида мое отсутствие в течение 3 дней не имеет никакого отношения! Как-то пока страшный вирус меня не берет – возможно, у меня все впереди.

А возможно, и нет. Как говорил в подобном случае д’Артаньян, извиняясь перед мушкетерами, которые все трое вызвали его на дуэль: я, мол, приношу свои извинения, но только в том, что могу не суметь дать сатисфакцию всем троим. Ведь первая дуэль будет с Атосом, а это значит, что если Атос убьет его первым, оба оставшихся останутся без удовлетворения! Так и со мной: надо извиниться перед ковидом – так как всякие другие болезни могут оставить вас без Сапожника много раньше!

Да, где-то с марта меня колбасит не по-детски: то скачки давления за 200, то жуткие аллергии, то еще что (нековидное). Как говорила моя мама, “как-то я слегка помираю”. Но жить пока еще хочется, так что, надеюсь, справлюсь. Я не в больнице. Надеюсь в ближайшие дни возобновить активность. За последние два месяца по-особому прочувствовал любимую фразу из любимого фильма: “Господи, как умирать надоело!”