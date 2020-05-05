 

Соединенным Штатам предсказали более 130 тыс. жертв COVID-19 к августу

05.05.2020, 3:08, Новости дня

К началу августа число жертв коронавируса в США может превысить 130 тыс. человек, сообщили эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при университете штата Вашингтон.

Эксперты предупредили, что преждевременный отказ от санитарных ограничений грозит резким ростом числа жертв COVID-19, передает ТАСС.

Университет считает, что к 4 августа их число может возрасти до 134 тыс. 475 человек. Прогноз утверждает, что США уже прошли пик по смертям, передает РИА «Новости».

В апреле эксперты университета Вашингтона считали, что число жертв к этому времени не превысит 60 тыс. 308 случаев.

Университет Джонса Хопкинса, сообщает, что в США зарегистрировано более 1,17 млн случаев коронавируса, 68,3 тыс. человек скончались.

В понедельник New York Times заявила, что получила доступ к документам Белого дома, согласно которым власти не исключают двукратного увеличения суточного количества смертей от коронавируса. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир опроверг эту информацию.



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