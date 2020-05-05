Личное: Рудковская против Шкулёвой
05.05.2020, 3:06, Разное
В очередной раз Яна Рудковская прочитала в СМИ статью, которая пришлась ей не по душе. В очередной раз впала в истерику и грозит судом — теперь уже Страсбургским! — свободной прессе.
Мне кажется, Яна застряла в 90-ых не только причёской, но и мышлением.
Фото: Соцсети
В те годы криминальный мир низшего звена разговаривал друг с другом и мелкими предпринимателями на языке прямых угроз.
Подозреваю, что Рудковская много и плотно общалась в молодости с гопниками-рэкетирами из подворотни, хорошо выучила их язык и до сих пор, спустя 30 лет, пытается на нём разговаривать.
Яна наехала на президента Hearst Shkulev Media Наталью Шкулёву и журнал Starhit только потому, что в нём появилась статья о том, что сын Рудковской и Плющенко, возможно, болен.
Рудковская необдуманно обрушилась с обвинениями и угрозами на всех и вся, а обратить внимание на своё собственное поведение отказалась.
Давайте мы все вместе за неё поразмышляем?
Почему, собственно, сын Яны стал предметом обсуждения в прессе? Не потому ли, что до ужаса амбициозная мама суёт мальчишку в каждый кадр, таскает его на тусовки, сознательно превращая 7-летнего ребёнка в публичную личность?
Делаешь из сына аксессуар для собственного тщеславия? Будь готова к тому, что его будут обсуждать. И не только в том ключе, который тебе нравится.
Являешься сама каждой бочке затычкой? Будь готова к тому, что и тебя будут обсуждать. Далеко не только в том ключе, который тебе нравится.
Возьмём Наталью Шкулёву, к примеру. За все годы ведения блога я не написала о ней ни одной статьи.
Фото: Соцсети
Как так-то? Почему?
В светской тусовке, от которой меня воротит, Шкулёва известна. Ток-шоу её мужа Андрея Малахова вызывают у меня нервный тик.
Почему же я ни разу не надавала по мордасам словом Шкулёвой?
А не за что. Тупо не за что.
Очень дельная, толковая баба. Не дура. Не бездельница. Не пустышка.
Херню не порет. По сундукам LV клитором не елозит. Личную жизнь и прокладки (или что там у Рудковской в трусах было) публике не демонстрирует. Занимается серьёзным бизнесом. Растит ребёнка, про которого я — это важно! — ничего не знаю.
Я не знаю пол этого ребёнка. Не знаю его возраст. Не знаю его имя.
Наталья Шкулёва оберегает своего ребёнка. Она занимается бизнес-проектами, не пытаясь сделать бизнес-проект из ребёнка.
Разницу между нею и Рудковской улавливаете?
Чистоплотность Шкулёвой, как матери и как человека, видимо, не даёт покоя Яне.
Чистоплотные люди часто вызывают агрессию у нечистоплотных.
А Сашу Плющенко мне жаль. Всей душой. Чисто по-человечески.
Я не знаю доподлинно, болеет ли он или нет, но подозреваю, что уже с младенчества его пытаются заставить жить жизнью взрослого человека.
Это неправильно, я считаю. У ребёнка должно быть детство.
Пока ребёнок маленький, у него должно быть как можно меньше обязанностей и как можно больше радости.
Согласны? Почему?
Источник: Лена Миро
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