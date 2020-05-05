Личное: Рудковская против Шкулёвой

05.05.2020, 3:06, Разное

В очередной раз Яна Рудковская прочитала в СМИ статью, которая пришлась ей не по душе. В очередной раз впала в истерику и грозит судом — теперь уже Страсбургским! — свободной прессе.

Мне кажется, Яна застряла в 90-ых не только причёской, но и мышлением.



Фото: Соцсети

В те годы криминальный мир низшего звена разговаривал друг с другом и мелкими предпринимателями на языке прямых угроз.

Подозреваю, что Рудковская много и плотно общалась в молодости с гопниками-рэкетирами из подворотни, хорошо выучила их язык и до сих пор, спустя 30 лет, пытается на нём разговаривать.

Яна наехала на президента Hearst Shkulev Media Наталью Шкулёву и журнал Starhit только потому, что в нём появилась статья о том, что сын Рудковской и Плющенко, возможно, болен.

Рудковская необдуманно обрушилась с обвинениями и угрозами на всех и вся, а обратить внимание на своё собственное поведение отказалась.

Давайте мы все вместе за неё поразмышляем?

Почему, собственно, сын Яны стал предметом обсуждения в прессе? Не потому ли, что до ужаса амбициозная мама суёт мальчишку в каждый кадр, таскает его на тусовки, сознательно превращая 7-летнего ребёнка в публичную личность?

Делаешь из сына аксессуар для собственного тщеславия? Будь готова к тому, что его будут обсуждать. И не только в том ключе, который тебе нравится.

Являешься сама каждой бочке затычкой? Будь готова к тому, что и тебя будут обсуждать. Далеко не только в том ключе, который тебе нравится.

Возьмём Наталью Шкулёву, к примеру. За все годы ведения блога я не написала о ней ни одной статьи.



Фото: Соцсети

Как так-то? Почему?

В светской тусовке, от которой меня воротит, Шкулёва известна. Ток-шоу её мужа Андрея Малахова вызывают у меня нервный тик.

Почему же я ни разу не надавала по мордасам словом Шкулёвой?

А не за что. Тупо не за что.

Очень дельная, толковая баба. Не дура. Не бездельница. Не пустышка.

Херню не порет. По сундукам LV клитором не елозит. Личную жизнь и прокладки (или что там у Рудковской в трусах было) публике не демонстрирует. Занимается серьёзным бизнесом. Растит ребёнка, про которого я — это важно! — ничего не знаю.

Я не знаю пол этого ребёнка. Не знаю его возраст. Не знаю его имя.

Наталья Шкулёва оберегает своего ребёнка. Она занимается бизнес-проектами, не пытаясь сделать бизнес-проект из ребёнка.

Разницу между нею и Рудковской улавливаете?

Чистоплотность Шкулёвой, как матери и как человека, видимо, не даёт покоя Яне.

Чистоплотные люди часто вызывают агрессию у нечистоплотных.

А Сашу Плющенко мне жаль. Всей душой. Чисто по-человечески.

Я не знаю доподлинно, болеет ли он или нет, но подозреваю, что уже с младенчества его пытаются заставить жить жизнью взрослого человека.

Это неправильно, я считаю. У ребёнка должно быть детство.

Пока ребёнок маленький, у него должно быть как можно меньше обязанностей и как можно больше радости.

Согласны? Почему?