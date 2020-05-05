Мнение: Сани, крестьянин и волк: русская картина у Вудхауза

05.05.2020, 3:00, Разное

Интересно, откуда все-таки писатель взял этот сюжет:

Исследователь его творчества пишет: "…Что же до русского крестьянина, то истории одного из них, рассказанной Вудхаузом с различными вариациями на страницах 11 романов и рассказов, мы уделим более пристальное внимание. Это история крестьянина в степях России, вынужденного ради своего спасения выбросить любимого сына мчащейся за санями волчьей стае.

Внимательное изучение показывает, что до глубины трагизма, когда любящий отец вынужден жертвовать малюткой-сыном, эта история доведена лишь трижды. В остальных произведениях Вудхауза ребенок уже не фигурирует; при этом в трех вещах крестьянин все еще оставлен один на один с волком, и не совсем понятно, удастся ли ему спастись в отсутствии младенца. Однако из других источников мы узнаем, что счастливый исход все-таки возможен, особенно если посреди степи внезапно выросло подходяще высокое дерево .

Безусловно, история взаимоотношений волка и крестьянина занимательна сама по себе, тем более, что частенько Вудхауз переносит ее из степей России в джунгли Индии, где волк превращается в тигра, а русский крестьянин – в кули. Но во много раз интереснее делает ее тот факт, что рассказана она не только Вудхаузом. Дело в том, что в главе 25 детективного романа Рекса Стаута "Умолкнувший оратор" Арчи Гудвин, предаваясь детским воспоминаниям, описывает висевшую над его кроватью старинную картину, на которой были изображены люди в санях, швырявшие своего младенца преследовавшим их волкам. Поневоле задумаешься, а не существовало ли такой картины на самом деле? Возможно, где-то в Нью-Йоркской художественной галерее и Стаут, и Вудхауз видели подобное полотно, но если Стаут перенес его, так сказать, полностью в свой роман, то Вудхауз предпочел пересказать историю изображенных на картине персонажей. Возможно, конечно, и то, что, вдохновленный столь драматичным описанием вышеизложенной истории, Стаут не смог удержаться от воспроизведения ее уже в своем романе, тем более что целых пять раз она появлялась на страницах Вудхауза до того, как в 1946 году был написан "Умолкнувший оратор"…"

Цитата отсюда: Подробное исследование на тему русских в произведениях Вудхауза

http://russianpresence.org.uk/index.php/russiansinbritain/3116-wodehouse.html